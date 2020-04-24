Silahlı soygunla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
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Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haber

Silahlı soygunla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te iş yerinden silahlı soygun yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

24.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:22
Silahlı soygunla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te iş yerinden silahlı soygun yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi tarafından 23 Nisan Mahallesi'ndeki iş yerinden 70 bin lira ve dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerindeki ve çevredeki yaklaşık 500 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda soygunu birlikte gerçekleştirdikleri iddiasıyla akraba olan M.A, M.Ş, M.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada soygunda kullanılan motosiklet ikametgahın tuvaletinde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "silahlı yağma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Silahlı soygunla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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