Silahlı soygunda yaralanan Kübalı boksör Cruz, üst üste olimpiyat şampiyonu oldu
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Silahlı soygunda yaralanan Kübalı boksör Cruz, üst üste olimpiyat şampiyonu oldu

Silahlı soygunda yaralanan Kübalı boksör Cruz, üst üste olimpiyat şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 91 kiloda Kübalı Julio la Cruz, altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 91 kiloda Kübalı Julio la Cruz, altın madalya kazandı.

31 yaşındaki Julio la Cruz, finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden (ROC) Muslim Gadzhimagomedov ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Kübalı boksör, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da altın madalyaya uzandı.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan la Cruz, 2014 yılında ülkesinde düzenlenen silahlı soygunda kalçasından yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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