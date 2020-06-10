Silahlı soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı
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Silahlı soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iş yerini soymak için gelen silahlı M.B.'yi (29), tabancasını alarak etkisiz hale getiren kuyumcu Hasan Sağlam, yaşananları anlattı.

Silahlı soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı
10.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:19

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iş yerini soymak için gelen silahlı M.B.'yi (29), tabancasını alarak etkisiz hale getiren kuyumcu Hasan Sağlam, yaşananları anlattı. Sağlam, "Bana, 'kasayı boşalt ve altınları ver' dedi. Alacaksan gel kendin al deyip, vermedim. 2003 yılında da başıma aynı olay gelmişti, onun da silahını almıştım. Bu yüzden soğukkanlıydım" dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki Hasan Sağlam'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşonla kapatan M.B., kuyumcu dükkanına girip, kurusıkı tabancasını Hasan Sağlam'a doğrultarak tezgahın üzerinde bulunan altınları istedi. Sağlam'ın 'alacaksan gel kendin al' sözleri üzerine M.B., tezgaha yönelip, 6 bileziği aldı. Bu sırada hamle yapan Hasan Sağlam, şüphelinin silahını aldı ve ikili arasında arbede çıktı. Dükkanın dışına taşan arbedede Sağlam, soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.B.'yi gözaltına alırken, 6 bilezik de sahibine teslim edildi.

'2003'TE DE OLMUŞTU, O YÜZDEN SOĞUKKANLIYDIM'Kuyumcu Hasan Sağlam, soyguncuyu etkisiz hale getirdiği o anları DHA'ya anlattı. Soyguncu M.B.'nin içeride müşteriler varken girip, belinden tabancasını çıkardığını söyleyen Sağlam, "Kasayı boşalt ve altın ver' dedi. Ben de, 'alacaksan gel kendin al' dedim. 'Hayır, sen vereceksin' dedi. Ben yine, 'gel kendin al' dedim. Bu sefer kendisi bileziklere yöneldi. O anda tabancasını tuttuğu sağ elini büktüm ve tabancasını aldım. Daha sonra boğuşmaya başladık. Kapının önüne çıktık, orada tekrar boğuştuk. Orada esnafın masalarına çarptık. Daha önce 2003 yılında da başıma benzer bir olay gelmişti, o yüzden soğukkanlıydım. O zaman müşteri yoktu, tek başına gelmişti. Onun da silahını almıştım. Dün 6 tane bilezik almış kaçarken, onları da geri aldım. Polise şikayetçi oldum. Polisimiz de gelip iş yerinde çalışmalar yaptı. Adli süreç devam ediyor" dedi.SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kuyumcudaki soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Hasan Sağlam'ın başka müşteriyle ilgilenirken M.B.'nin içeri girip silahını çıkardığı, ardından Sağlam'ın kendisine doğrultulan tabancayı aldığı ve arbede çıktığı görüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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