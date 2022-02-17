SİLAHLI SOYGUNCULARI İMİTASYON BİLEZİKLE KANDIRDI

Esenyurt'ta silahlı soyguncular kamerada

Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, silahlı 2 kişi, girdikleri kuyumcuyu soymak istedi. Kuyumcu çalışanı gerçek yerine imitasyon bileziklerle soyguncuları kandırırken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, silahlı 2 soyguncu dükkan sahibinin kahvaltılık almaya gitmesinin ardından kuyumcuya girdi. Kadın çalışana silah doğrultan soyguncular, vitrindeki bilezikleri istedi. Kadın çalışan, vitrinde bulunan gerçek bilezik yerine imitasyon olanları, kuyumcuların uzattığı çantaya doldurmaya başladı.

İŞ YERİ SAHİBİ İTİNCE KAÇTILAR

Bu sırada aldığı kahvaltılıklarla işyeri sahibi, dükkana dönünce soyguncuları gördü. İçeri giren iş yeri sahibi, 2 şüpheliyi itti. Çıkan arbedenin ardından soyguncular koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemelerin ardından soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananları anlatan komşu dükkanın çalışanı Ümit Cihan, 'İki kişi geliyor. Müşteri olarak giriyorlar. Bu sırada iş yerinin sahibi de kahvaltılık almaya gidiyor. 5 dakika sonra iş yeri sahibi gelince kargaşa başlıyor. Silah çekiyorlar. Bilezikleri istiyorlar. Bilezikleri aldıktan sonra kaçıyorlar. Vitrinde birazcık imitasyon bilezik varmış. Onları vermişler" dedi.