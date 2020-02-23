23.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:01

Silahlı soyguncu, kasiyere takıldı

İZMİR'in Buca ilçesinde bulunan bir markete giren yüzü kapalı şahıs, silahını çıkararak kasiyere doğrulttu ve soygun yapmak istedi. Kasiyerin direnmesiyle soyguncu, marketten hiçbir şey alamadan kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün (Cumartesi) akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 277. sokakta bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Soygun yapmak için markete giren yüzü kapalı bir şahıs, birkaç ürün aldıktan sonra kasiyere para uzattı. İddiaya göre, kasiyer para üstünü vermek için kasaya yöneldiği sırada silahını çıkaran soyguncu, kasada bulunan paraları istedi. Kasiyerin, soyguncunun isteğine olumsuz yanıt vermesinin ardından ikili arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından soyguncu, koşarak kayıplara karışırken, ekipler soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde soyguncunun, kasiyerin sırtına silahını doğrulttuğu ve ikili arasında çıkan tartışmanın ardından kaçtığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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