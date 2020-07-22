Silahlı soyguncu, kameradan belirlenerek yakalandı
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Silahlı soyguncu, kameradan belirlenerek yakalandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yüzü maskeli olarak girdiği akaryakıt istasyonunda silah tehdidiyle kasayı soyan S.D.(41), güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı.

Silahlı soyguncu, kameradan belirlenerek yakalandı
22.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:24

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yüzü maskeli olarak girdiği akaryakıt istasyonunda silah tehdidiyle kasayı soyan S.D.(41), güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı.  

Adapazarı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna dün sabah yüzü maskeli olarak giren bir kişi, elindeki silahı çalışana doğrultarak, kasadaki paraları aldı. Ardından da kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.D. olduğunu belirledi. Silahlı soyguncu, evinde yakalanarak, gözaltına alındı.S.D.'nin soygunun ardından bir süre otluk alanda saklandığı, üzerindeki kapüşonlu montu çıkartıp, tabancayı attığı saptandı. Bölgede belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, montu ile tabancası bulunan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

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