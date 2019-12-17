Silahlı soygun girişimi (5) - Soygun girişiminde bulunan kişinin çıkarılma anı ve banka...
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Silahlı soygun girişimi (5) - Soygun girişiminde bulunan kişinin çıkarılma anı ve banka...

Soygun girişimcisinin çıkarılma anı ve banka görevlisinin konuşması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

17.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:16

Soygun girişimcisinin çıkarılma anı ve banka görevlisinin konuşması - Antalya'nın ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Silahlı soygun girişimi (5) - Soygun girişiminde bulunan kişinin çıkarılma anı ve banka...
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