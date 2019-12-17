: Silahlı soygun girişimi (4)

17.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:39

Olay yerinde ambulans ve güvenlik güçlerinden görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (4)

Kaynak: AA

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