Silahlı soygun girişimi (4)
Haberler » Güncel » Silahlı soygun girişimi (4) - Haber

Silahlı soygun girişimi (4)

Olay yerinde ambulans ve güvenlik güçlerinden görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

17.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:39

Olay yerinde ambulans ve güvenlik güçlerinden görüntü - Antalya'nın ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Silahlı soygun girişimi (4)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler