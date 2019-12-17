Silahlı soygun girişimi (2)
Bankadan görüntü Güvenlik güçlerinden görüntü Toplanan kalabalıktan görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
17.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:14
Bankadan görüntü
Güvenlik güçlerinden görüntü
Toplanan kalabalıktan görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (2)
Kaynak: AA