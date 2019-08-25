Silahlı 'songar'a bombaatar entegre eklendi

25.08.2019 14:32

ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri'nin savunma sanayisindeki faaliyetleri için kurduğu markası ASİSGUARD'un askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirdiği milli silahlı drone sistemi 'Songar' için sipariş süreci başladı. Yakın zamanda TSK envanterine girecek Songar'a, bombaatar entegre eklendi.İlk kez bu yıl Uluslararası Savunma Fuarı'nda (IDEF) sergilenen ve otoritelerden tam not alan ASİSGUARD'ın geliştirdiği Songar'ın sahaya çıkmasına az kaldı. Otomatik makineli tüfekten sonra, bombaatar da entegre edilen Songar'ın, mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenekleri de geliştirilerek TSK envanterine girmesi planlanıyor.'HEDEFLERİ BAŞARILI ŞEKİLDE VURDU'IDEF sonrasında yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, Songar'a yeni yetenek ve donanım kazandırmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Songar'a, otomatik makineli tüfekten sonra bombaatar da entegre ettik. Songar, Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi tarafından tespit edilen hedeflere başarılı atışlar gerçekleştirdi, sistemimize hala yeni yetenekler kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangah gibi yetenek ve donanımlarla vuruş hassasiyeti ve etkinliği artırılacak Songar'a, olası tehditlerin uyarılmasına yönelik olarak da anons sistemi eklenecek" dedi.IDEF sonrası TSK yetkilileriyle Songar ve Salgur için saha testleri yaptıklarını belirten Sunar, otomatik makinalı tüfekle performansı test edilen Songar'ın talep üzerine 40 milimetre otomatik bombaatarla hedefleri başarılı şekilde vurduğunu ifade etti.SONGAR ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜTekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen Songar, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor. Stabilizasyon sistemi için ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapılmış olan Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde hareket ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor. Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.4 AYRI ÇALIŞMA MODUNDA GÖREV YAPIYORPervaneden pervaneye 10 santimetre büyüklüğündeki vurucu mikro drone Salgur ise kritik, gizli/özel operasyonlarda kullanılmak üzere keşif, gözetleme, dinleme ve saldırı olmak üzere 4 ayrı çalışma modunda görev yapabiliyor. Kapalı veya açık alanda tekli görevlerin yanı sıra araçlar, adeta bir "drone timi" gibi eş zamanlı koordineli çalışabiliyor. Sürü algoritması laboratuvar ortamında 256 adet dronun eş zamanlı operasyonu için doğrulanmış olan Salgur, mevcut sunulan operasyonel konsepti içinde 6 drona kadar sürü zekasıyla görev icra edebiliyor. Yüz, yazı, obje, araç, ses tanıma yeteneklerine sahip Salgur, uçaktan ve elden atılabiliyor. 2 kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor ve görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor. Salgur, 25 dakika uçuş süresine sahip bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Songar'dan görüntü

haber-Kamera: ANKARA/DHA

Kaynak: DHA