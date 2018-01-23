Silahlı Saldırıyla İlgili 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Silahlı Saldırıyla İlgili 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun’da bir minibüse silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 1’i kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Silahlı Saldırıyla İlgili 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da bir minibüse silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.M.'nin (43) minibüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Aracın içinde bulunan K.M. saldırıyı yara almadan atlatırken, kurşunun isabet ettiği araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olay yerinden otomobil ile kaçmak isteyen S.S. (27), A.Ş. (25) ve Y.A. (19) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı, 3 kişi ise kaçtı. Polis 1 adet tabanca ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.D. (39), Y.E.A. (20) ve Ü.K.'yi (32) 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 1'i kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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