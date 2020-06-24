Silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
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Silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

24.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:22

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir marangozhanede 12 gün önce Ziya Aslan'ın (39) pompalı tüfekle öldürülmesi, iş yeri sahibi Aykut E'nin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, zanlılar Aysun G, İsmail D, İbrahim Ç, Ahmet İ, Ömer O. ve Halil İbrahim Ç'yi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İsmail D, İbrahim Ç. ve Ahmet İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında evinde bulunamayan ve olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Aysun G'nin eşi Erkan G'nin yakalanması için de ekiplerin çalışması sürüyor.

"Kiralık tetikçi" tuttuğu iddiası

Erkan G'nin, arasında husumet bulunduğu iddia edilen marangozhane sahibi Aykut E'ye gözdağı vermesi için "kiralık tetikçi" İsmail D. ile 6 bin liraya anlaştığı öne sürüldü.

Maktul Ziya Aslan'ın, patronunu silahla yaralayan İsmail D'ye sopayla müdahalede bulunduğu sırada pompalı tüfekle vurularak öldüğü iddia edildi.

Güzelevler Mahallesi'nde Aykut E, sahibi olduğu marangoz atölyesinde 12 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış, işçisi Ziya Aslan hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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