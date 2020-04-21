Silahlı saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel Açıklaması
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Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel

Silahlı saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel Açıklaması

Burdur'un Yeşilova ilçesinde eşiyle evinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, tedavi gördüğü hastanede cep telefonu ile kaydedilen görüntüde "İyiyim" mesajı verdi.

21.04.2020 21:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:28
Silahlı saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel Açıklaması

Burdur'un Yeşilova ilçesinde eşiyle evinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, tedavi gördüğü hastanede cep telefonu ile kaydedilen görüntüde "İyiyim" mesajı verdi.

Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evinde dün uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in Burdur Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Başkan Şenel, aynı saldırıda yaralanan eşiyle birlikte kaldığı hastanenin ortopedi servisinden, cep telefonuyla çekilen görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Çifti yalnız bırakmayan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in de yer aldığı görüntülerde, kendisini arayanlara teşekkür eden Şenel, "İyiyim" mesajı gönderdi.

"Geçmiş olsun" mesajları nedeniyle duygulandığını dile getiren Şenel, kısa sürede toparlanıp ayağa kalkacağına inandığını ifade etti.

"Kılıçdaroğlu, Soylu ve Kurum da aradı"

Saldırının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li birçok yöneticinin kendisini aradığını belirten Şenel, "Partimin bu kadar yanımda oluşu beni ziyadesiyle memnun etti." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da arayıp "geçmiş olsun" temennisinde bulunduğunu aktaran Şenel, "Ayrıca ilimiz Valisi ve emniyet yetkilileri suçluların yakalanmasında seferber oldular. Sayın İçişleri Bakanımız aradı, Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız aradı. Arayan, ilgilenen, sahip çıkan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, dün gece yarısı kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın asli faili olduğu iddia edilen E.E'nin de aralarında olduğu 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Silahlı saldırının, mülkiyeti belediyeye ait bir otelin ruhsatının "Kimlik Bildirme Kanununa aykırı hareket" nedeniyle Yeşilova Kaymakamlığının bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi nedeniyle olduğu ortaya çıkmıştı.

Burdur Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli otel işletmecisi E.E'nin "Çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğunu, Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırının da Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla bir ilgisi bulunmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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