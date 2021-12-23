Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu bir şahıs, olay sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde sokakta yürüyen yabancı uyruklu Mahmod Shabek, kimliği tespit edilemeyen şahıs yada şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu karın boşluğuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan yabancı uyruklu Mahmod Shabek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mahmod Shabek'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.