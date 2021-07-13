Silahlı saldırıya uğrayan taksici, motosikletliye çarptı: 2 yaralı

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısında ayağından syaralanan taksi sürücüsü Yüksel K. (49), aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki motosikletli Ramazan K.'ya çarptı.

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısında ayağından syaralanan taksi sürücüsü Yüksel K. (49), aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki motosikletli Ramazan K.'ya çarptı. Her iki yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Aracını yol kenarına çekip, bekleyen taksi sürücüsü Yüksel K., yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sol bacağından yaralanan taksi sürücüsü, aracına binip, olay kaçmak isterken yol kenarında duran motosikletli Ramazan K. ve bir pastanenin tezgahına çarptı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, caddede devriye görevinde bulunan polis ekibinin durumu fark edip, telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekibi sevk edildi. Motosikletli Ramazan K. ve silahlı saldırıda yaralanan Yüksel K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci