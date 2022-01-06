Silahlı saldırıya uğrayan şahıs iki bacağından yaralandı - Haberler
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Silahlı saldırıya uğrayan şahıs iki bacağından yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs iki bacağından yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs, iki bacağından yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs, iki bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Ergüneş Sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Barış B.'ye (29) ateş açıldı. Barış B., isabet eden mermiler ile iki bacağından yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği yerde çalışma yaptı.

Polis ekipleri, ateş açan şahısları bulmak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs iki bacağından yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs iki bacağından yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs iki bacağından yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs iki bacağından yaralandı

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