Silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti
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Silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti

Uşak'ta bir müteahhit, otomobiliyle şantiyeden çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti
07.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 08.09.2020 00:02

Uşak'ta bir müteahhit, otomobiliyle şantiyeden çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı. Müteahhit kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Uşak'ta Eşme ilçesinin Ahmetler Köy'üne bağlı Hayri Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Yahya Alemdar (42), otomobiliyle şantiyeden çıktığı esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafınca silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı isabetler sonucunda ağır yaralanan Alemdar, Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Alemdar, hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ya da şahıslar hakkında yakalama çalışması başlattı.

Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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