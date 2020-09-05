Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

05.09.2020 23:49 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:54

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Volkan O. Karslılar Mahallesi'nde arkadaşları ile sohbet ettiği sırada K.K'nin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Volkan O. sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak emniyete götürüldü.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: AA

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