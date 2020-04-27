Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
27.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:58
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde Mehmet Sait K, fırından çıktığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Sait K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA