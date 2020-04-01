Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
01.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:33
Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinin Sarıçam Mahallesi'ndeki evinden çıkan Önder Gezici (30), arkasından gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.
Gezici, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA