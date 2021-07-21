Silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı
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Silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan hemşire Tayfun Yabacı hastanenin kafesinde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğradı.

Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan hemşire Tayfun Yabacı hastanenin kafesinde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğradı. Elinden yaralanan Tayfun Yabacı, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Mücahitler Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanede meydana geldi. Sabah saatlerinde hastanenin kafesine gelen Tayfun Yabacı, kafenin bahçesinden otururken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan otomobille olay yerinden kaçarken, elinden yaralanan Yabacı, hastanede tedavi altına alındı. Saldırının ardından Asayiş Şube ekipleri hastanede çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken polisin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP

Silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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