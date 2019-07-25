Silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir esnaf uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Sarıhamzalı Mahallesi 47018 Sokak'ta çay ocağı işleten İzzettin Şeker, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla 8 el ateş edilen Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dört kişi oldukları belirtilen saldırganlar daha sonra plakası çamurla kapatılmış otomobille olay yerinden kaçtı.

Acı haberi alarak bölgeye gelen Şeker'in yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA