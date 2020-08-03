Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı Adana'da evlerinin önünde bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan baba ile oğlu tedavi altına alındı.

Adana'da evlerinin önünde bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan baba ile oğlu tedavi altına alındı. Davut Demireriten ve oğlu Hamza Demireriten, merkez Sarıçam ilçesindeki evlerinin önünde bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan baba ve oğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA