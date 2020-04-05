Silahlı saldırıya uğrayan baba-oğul öldü (2) OĞLU DA KURTARILAMADIDüzce'de, sokak ortasında pompalı tüfekli kişilerin saldırısına uğrayan Coşkun Baguç'tan sonra oğlu Tahsin Baguç da tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

OĞLU DA KURTARILAMADI Düzce'de, sokak ortasında pompalı tüfekli kişilerin saldırısına uğrayan Coşkun Baguç'tan sonra oğlu Tahsin Baguç da tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Öte yandan olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA