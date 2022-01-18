Son dakika haber: Silahlı saldırıya ilişkin 123 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Silahlı saldırıya ilişkin 123 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mersin'de, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 123 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 123 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı.

Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 14 Eylül 2008'de 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bir kahvehaneye yönelik kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıyla ilgili yakalanıp cezaevine gönderilen ve dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali Telli'nin çarptırıldığı 123 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Bunun üzerine Ali Telli hakkında mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Mersin'de yapılan aramalarda hükümlünün izine ulaşılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Telli'nin merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, firari hükümlüyü sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 Eylül 2008'de bir kahvehaneye otomobilden kalaşnikof ve tabancayla ateş açılması sonucu Serdar Altun (37) ve Savaş Verdi (25) hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Polis ekipleri, olayın şüphelilerinden Ali Telli'yi (40) yakalamıştı.

Son dakika haber: Silahlı saldırıya ilişkin 123 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Son dakika haber: Silahlı saldırıya ilişkin 123 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Son dakika haber: Silahlı saldırıya ilişkin 123 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Tarsus, Mersin, Eylül, Adana, Güncel, Haber

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