Silahlı Saldırıya 5 Gözaltı

Samsun'da bir minibüse silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.M.'nin (43) minibüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Aracın içinde bulunan K.M. saldırıyı yara almadan atlatırken, kurşunun isabet ettiği araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olay yerinden otomobil ile kaçmak isteyen S.S. (27), A.Ş. (25) ve Y.A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı, 2 kişi ise kaçtı. Polis olayla ilgili 1 adet tabanca ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.D. (39) ve Y.E.A.'yı (20) da 1 adet pompalı tüfekle bugün yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişinin sorgulanmaları devam ediyor. - SAMSUN