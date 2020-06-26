Silahlı saldırıya 2 gözaltı Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.K. bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili B.A. (27) ve M.Ü.'yü (26) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA