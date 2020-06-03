Silahlı saldırının şüphelileri yakalandı
Niğde'de bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
03.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:27
Niğde'de bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Merkez Eskisaray Mahallesinde faaliyet gösteren E.F'ye ait işyerine silahla ateş ederek firar eden şüpheliler T. K., M. K.,F. A.,A. E. ve O.D. kovalama sonucu Sazlıca yolunda polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA