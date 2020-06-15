Silahlı saldırıdan 50 gün sonra göreve başlayan Başkan Şenel: Yeniden doğdum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silahlı saldırıdan 50 gün sonra göreve başlayan Başkan Şenel: Yeniden doğdum

BURDUR'da, evinde eşi Fatma Şenel (64) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68), yaklaşık 50 gün sonra görevine döndü.

Silahlı saldırıdan 50 gün sonra göreve başlayan Başkan Şenel: Yeniden doğdum
15.06.2020 08:08 | Son Güncelleme: 15.06.2020 08:12

BURDUR'da, evinde eşi Fatma Şenel (64) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68), yaklaşık 50 gün sonra görevine döndü. Başkan Şenel, "Ben gerçekten yeniden doğdum. 8 kurşundan sonra insanın görevine tekrar başlaması ve görevine eskisinden daha şevkle başlaması güzel bir şey. Ben sanki yeniden başkan oldum, yeniden seçildim, yeniden bir insan oldum" dedi.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan günü saat 04.30'da evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşi ile birlikte taburcu oldu. Kurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı, ancak riskli bölgede oldukları için alınamadığı öğrenilen Başkan Mümtaz Şenel, fizik tedaviye alındı.

Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem'in de aralarında olduğu 11 şüpheli ise 24 Nisan günü Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Burdur Valiliği tarafından Başkan Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıya uğramasına neden olan olayın, mülkiyeti belediyeye ait olan Salda Lake isimli otelin işletme ruhsatının, Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket etmesi sebebiyle Yeşilova Kaymakamlığı'nın bildirimi üzerine 15 Nisan 2020 tarihinde Yeşilova Belediye Başkanlığı tarafından idari bir işlemle iptal edilmesi olduğu açıklandı. Azmettirici olduğu iddia edilen Evren Erdem'in de bu otelin işletmecisi olduğu belirtildi.50 GÜN SONRA GÖREVİNİN BAŞINDAEvinde tedavisi yapılan Başkan Mümtaz Şenel, olaydan yaklaşık 50 gün sonra görevine döndü. Kendisi gibi tedavisi sona eren eşi Fatma Şenel'in desteğiyle evinden çıkan Başkan Şenel, her gün özel tutunma barı yardımıyla makam aracına yürüyüp, personelin yardımıyla araca biniyor. Ardından araçla belediyeye gelen Başkan Mümtaz Şenel, tekerlekli sandalyeye binip, makam odasının kapısına kadar götürülüyor. Ardından yine tutunma barıyla makam odasına geçen Başkan Şenel, çalışmalarını buradan sürdürüyor.'BEN GERÇEKTEN YENİDEN DOĞDUM'Saldırının ardından yeniden görevine dönen Mümtaz Şenel, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaya ilçe halkının yanı sıra, Türkiye ve yurt dışından birçok insanın tepki gösterdiğini ve bu konuda kendisine çok olumlu, destekleyici tepkiler ulaştığını belirten Başkan Şenel, "Böyle bir mücadele verirken, halkınızı, Türkiye'yi ve Türkiye dışında yaşayan tüm insanlarımızı destekler durumda görmek. Bu bana verilmiş bir destek değil, bu benim ilçemde olumsuz olan şeylere karşı verdiğim mücadeleye bir destekti. Ben gerçekten yeniden doğdum. 8 kurşundan sonra insanın görevine tekrar başlaması ve eskisinden daha şevkle başlaması güzel bir şey. O konuda destekleyen tüm kamuoyuna çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gerek Türkiye'deki yöneticilerimiz gerekse parti yöneticilerimiz hepsi ayrı ayrı arayarak, yanımda olduklarını, desteklerini gördüm. Bu da ayrı bir sevinç kaynağı benim için" dedi.'BÜYÜK BİR MALİ KAYNAK, BANA SUİKAST DÜZENLEYEN KİŞİLERE AKIYORMUŞ'Saldırının, verdiği mücadelede ne kadar halkı ve doğru yolda olduğunu gösterdiğine işaret eden Başkan Şenel, "Çünkü ilçemde gerçekten büyük bir mali kaynak bana suikast düzenleyen kişilere akıyormuş. İlçemde böylece hem uyuşturucuya karşı hem de fuhşa karşı verdiğimiz mücadelede, topyekün mücadele ettiğimizde başarılı olacağımızı da gösteriyor bu. Beni arayıp destekleyen, başta parti genel başkanım, parti yöneticilerim, aynı zamanda desteklerini belirten, geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz ve hastane başhekimi başta olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum. Geldim, yeniden aynı şevkle hatta biraz daha farklı bundan sonra zamanımın bir dakikasını bile boşa geçirmeden, ilçem halkı için, ilçem kaynaklarını en iyi kullanmaya çalışacağım" diye konuştu.'YENİDEN BAŞKAN OLDUM, YENİDEN SEÇİLDİM, YENİDEN BİR İNSAN OLDUM'Sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Başkan Mümtaz Şenel, şunları söyledi:

"Sağ ayağımı basabiliyorum, sol ayağım için doktorum 'bir ay 30 kilo basabileceksin' dedi. Bir ay sonunda tekrar kontrole gittiğimde doktorum yeniden bu konuyu değerlendirecek. Ama sevindirici olan şu; tesadüf, benim şansım veya 'Allah korudu mu koruyor' derler, 8 tane kurşun yiyip de bu şekilde kalabilmek. Ben sanki yeniden başkan oldum, yeniden seçildim, yeniden bir insan oldum. O 8 kurşundan sonra yaşamak gerçekten büyük riskti. O konuda şanslıyım, Allah korudu, ne dersem diyeyim fakat zaten gelmeden önce de 45 günlük raporum vardı. O rapor süresinde de evimden çalıştım. Belediyedeki çalışan arkadaşlarımız, amirlerimiz, müdürlerimiz, başkan vekili arkadaşlarımız da yanıma geldiler. Hasta yatağımdan da çalışmamı sürdürdüm. Bir de bilincimi vurulduğum andan itibaren hiçbir şekilde kaybetmedim. Hep umut, hep olaya pozitif düşünme, pozitif bakma, 'Ben ölebilirdim ama yaşıyorum. Onun için çok mutlu olmam gerekir' diye, yani 'bardağın yarısı dolu' deyip hep sevindim. 'Neden bardağın yarısı boş' diye üzülmedim. Bu sevindirici bir şey. Ben kendimi eskisinden daha güçlü ve zinde hissediyorum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti Haber
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Haber
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Bingöl'deki 5.7'lik depremin yıkıcılığı gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin yıkıcılığı gün ağarınca ortaya çıktı
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti operasyon başlattı! Teröristlerin inlerini başlarına yıktı
Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti operasyon başlattı! Teröristlerin inlerini başlarına yıktı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı...
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam...
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Emre Kınay Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Silahlı saldırıdan 50 gün sonra göreve başlayan Başkan Şenel: Yeniden doğdum - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 08:12:28. #1.14#
title