SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN EŞİ ECE ERKEN: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM - Haberler
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SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN EŞİ ECE ERKEN: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi.

RİZE (DHA) - İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Annesi Hacer ile eşi Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu, "Oğlum benim, kocaman oğlum" diyerek tabuta sarıldı. Ece Erken de elinden bırakmadığı eşinin fotoğrafını öptü.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN EŞİ ECE ERKEN: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN EŞİ ECE ERKEN: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN EŞİ ECE ERKEN: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Saldırı, Rize, Güncel, Haber

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