Silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi
02.11.2020 19:28 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:32
GÖRÜNTÜ DMKÜMÜ: Cenazenin camiye getirilişi Cenaze namzına katılanlar Cenaze namazınınkılınışı ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin cenazesi toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DMKÜMÜ:
Cenazenin camiye getirilişi
Cenaze namzına katılanlar
Cenaze namazınınkılınışı ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin cenazesi toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur