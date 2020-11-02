Silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi
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Silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

02.11.2020 19:28 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:32

GÖRÜNTÜ DMKÜMÜ: Cenazenin camiye getirilişi Cenaze namzına katılanlar Cenaze namazınınkılınışı ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin cenazesi toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DMKÜMÜ:

Cenazenin camiye getirilişi

Cenaze namzına katılanlar

Cenaze namazınınkılınışı ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin cenazesi toprağa verildi.

Silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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