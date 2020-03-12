Silahlı saldırıda ölen kişi Hrant Dink cinayeti davası sanığı çıktı
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Hrant Dink, Jandarma, Güncel

Silahlı saldırıda ölen kişi Hrant Dink cinayeti davası sanığı çıktı

Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şeref Ateş'in, Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay olduğu belirtildi.

12.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:40
Silahlı saldırıda ölen kişi Hrant Dink cinayeti davası sanığı çıktı

Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şeref Ateş'in, Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay olduğu belirtildi.

Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde gece saatlerinde 81 DE 868 plakalı otomobilin sürücüsü Şeref Ateş'in kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay sonrası kaçan 3 şüpheli, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin cep telefonu kayıtlarında öldürülen Ateş ile mesajlarında bir para konusunun konuşulduğu ve belirledikleri saatte buluşmak için randevulaştıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Dink cinayeti sanığı olduğu belirlendi

Bu arada, Şeref Ateş'in, Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olduğu belirtildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığında görevli istihbaratçı astsubay Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.

Ateş, davada "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyordu.

Gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde Şeref Ateş idaresindeki 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, Ateş olayda hayatını kaybetmişti.

Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldığı saldırıya ilişkin olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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