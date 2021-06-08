Silahlı saldırıda ölen Arife öğretmenin adı Talas'ta yaşatılacak
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Silahlı saldırıda ölen Arife öğretmenin adı Talas'ta yaşatılacak

Silahlı saldırıda ölen Arife öğretmenin adı Talas'ta yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Talas Belediye Meclisinde, 20 Mayıs'ta silahlı saldırı sonucu ölen öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'nun isminin ilçedeki bir parka verilmesi kararı alındı.

Talas Belediye Meclisinde, 20 Mayıs'ta silahlı saldırı sonucu ölen öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'nun isminin ilçedeki bir parka verilmesi kararı alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Meclisi, 2021 yılı haziran ayı toplantısını yaparak gündeminde bulunan konuları karara bağladı.

Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan imar plan konuları görüşüldü, şartlı bağış talebi konusu da oybirliği ile kabul edildi.

Öte yandan meclis toplantısında bazı isimlerin parklara verilmesi konusu da görüşüldü.

"Şehit Ahmet Eraslan" ve "Hayat Boyu Öğrenme" isimlerinin yanı sıra 20 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'un isminin bir parka verilmesi karara bağlandı.

Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonu'nun yapacağı çalışmanın ardından bu isimlerin verileceği parklar belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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