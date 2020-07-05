Silahlı saldırıda kazara vuruldu Samsun'da iki girip arasındaki kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu yoldan geçen bir kişi vurularak hastanelik oldu.

Samsun'da iki girip arasındaki kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu yoldan geçen bir kişi vurularak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavgada tabancayla ateş açılması sonucu yoldan geçen 25 yaşındaki S.K. kurşunun kazara sağ bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İHA