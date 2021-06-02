Silahlı saldırıda kazara bir kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi
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Silahlı saldırıda kazara bir kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Silahlı saldırıda kazara bir kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kavga sırasında bir kişiye silahlı saldırı düzenleyip olay yerinde bulunan başka birini kazara vuran şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da kavga sırasında bir kişiye silahlı saldırı düzenleyip olay yerinde bulunan başka birini kazara vuran şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. (42) ile Ö.A.(34) arasında tartışma sonucu kavga çıktı. İ.Ö.'nün silahlı saldırısında Ö.A. yara almazken, köpeğinin üzerine salması sonucu köpek ısırmasında kolundan yaralandı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri olay yerinde bulunan İ.A.'nın (47) karnının sağ kısmına kazara isabet etti. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan İ.A. tedavi altına alındı. Köpek ısırması sonucu yaralanan Ö.A. da Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan İ.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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