Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kardeşten 1'i öldü
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Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kardeşten 1'i öldü

Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kardeşten 1'i öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kardeşten biri, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kardeşten biri, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşleri S.D. ile oğlu H.D.'nin tabanca ve tüfekle vurduğu iddia edilen Sabri Demirel (43), Cevat Demirel ve Senai Demirel çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kardeşlerden Sabri Demirel Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Senai Demirel Fatsa Devlet Hastanesinde, Cevat Demirel ise Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Salih Demirel'in eşi Fatma Demirel ise kolundan kesici aletle yaralandığı için Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan S.D. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, oğlu H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan 3 çocuk babası Sabri Demirel yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kocaeli'de doğalgaz tesisatçısı olarak çalışan Sabri Demirel'in kız kardeşinin kanserden arefe günü hayatını kaybettiği ve bayramın birinci günü toprağa verildiği, cenaze töreni için memleketine geldiği öğrenildi. Sabri Demirel'in olay yerinden yakınlarına telefon açıp kendisini ve 2 kardeşini kardeşi S.D. ile oğlu H.D.'nin vurduğunu söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kardeşten 1'i öldü
Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kardeşten 1'i öldü
Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kardeşten 1'i öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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