Silahlı Saldırgan Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı: 1 Kişi Öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kurşunlama olayında Mustafa Çiftçi isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Çınarlık Mahallesi Güdükkuyu Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi evine gitmekte olan Mustafa Çiftçi (57) isimli vatandaşa sokak ortasında kurşun yağdırdı. Zanlı 5 el ateş ederken sıkılan kurşunlarla Mustafa Çiftçi bacaklarından ve karnından yaralandı. Mustafa Çiftçi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Mustafa Çiftçi hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleye rağmen Mustafa Çiftçi hayatını kaybetti. Polis Çiftçi'nin katil zanlısını arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ORDU