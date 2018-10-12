Silahlı Saldırı Zanlısı Adliyeye İlginç Sözler Söyleyerek Girdi

Silahlı saldırı zanlısı adliyeye ilginç sözler söyleyerek girdi

Saldırgan "Hayaller Paris, Yaşantı Somali" diyerek adliyeye girdi

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıslar adliye binasına "Hayaller Paris, Yaşantı Somali" diyerek girdiler.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Y.'ye ait sucu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Ç.Y. pompalı tüfekle, B.B.ve E.K.'nin içinde bulunduğu otomobile ateş açarken, otomobildekiler de tabancayla ateş açarak karşılıklık silahlı çatışma yaşandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili B.B., T.B.Ç., E.T. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Yaşı küçük olan E.K., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. T.B.Ç.'nin adliyeye "Hayaller Paris, Yaşantı Somali" diyerek girip gülerek el salmaması dikkat çekti. T.B.Ç.'nin ayrıca getirildiği adliye koridorunda polise mukavemette bulunduğu ve hakkında ayrıca bu suçtan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.