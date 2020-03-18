Silahlı saldırı şüphelisi kardeşler, polisin lastiklerine ateş açtığı araçla kaçtı DİYARBAKIR'da, husumetli oldukları babalarının iş yerine silahla ateş açıp, hafif ticari araçla kaçan 2 kardeşe polis 'dur' ihtarında bulundu.

DİYARBAKIR'da, husumetli oldukları babalarının iş yerine silahla ateş açıp, hafif ticari araçla kaçan 2 kardeşe polis 'dur' ihtarında bulundu. Kaçan kardeşlerin trafik ışıklarında etrafını saran polisler, aracın lastiklerine ateş açtı. Aracı kaldırıma çıkaran kardeşler kaçtı.

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. İsimleri açıklanmayan iki kardeş, iddiaya göre husumetli oldukları babalarının iş yerine silahla ateş açtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, iki kardeşin bulunduğu hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü ise, polislerin 'dur' ihtarına rağmen aracı sürmeye devam etti. Hızla hal kavşağına gelen araç, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arkasında durdu. Polis ekipleri de çevresini sardı. Polis, araçtaki kardeşlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu. Ancak sürücü, kaldırıma çıkarttığı araçla hızla ilerledi.

Polislerin lastiklerine ateş açtığı araç, Kayapınar Caddesi'nde ilerledi. Polisler, aracın bulunması ve iki kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.YAŞANANLAR KAMERADAEtrafı sarılan aracın kaldırımdan uzaklaşması ve polislerin arkasından ateş açması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, polislerin aracın çevresini sarması, sürücünün aracı kaldırıma çıkarması ile polislerin ateş açması görülüyor.

Kaynak: DHA