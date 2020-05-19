Silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı
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Silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı
19.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:59

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirza Çelebi Mahallesi 31052 Sokak'ta S.Y'ye bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan S.Y. 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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