Silahlı saldırı saniye saniye güvenlik kamerasında: 1 ölü
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Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Silahlı saldırı saniye saniye güvenlik kamerasında: 1 ölü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 50 yaşındaki Ahmet Cantekin'in öldüğü silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

28.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:08
Silahlı saldırı saniye saniye güvenlik kamerasında: 1 ölü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 50 yaşındaki Ahmet Cantekin'in öldüğü silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın faili Volkan Y. ise emniyete giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Devrek Cumhuriyet Alanında meydana gelen olayda sanayi sitesinde geri dönüşüm ticareti ile iştigal eden Volkan Y. (29) ile Ahmet Cantekin (50) arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu kavgaya dönüşünce Volkan Y. adlı şahıs belinden çıkardığı silahını ateşleyerek Ahmet Cantekin'i vurdu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ahmet Cantekin hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olay anı ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Silahtan çıkan kurşun darbeleriyle yaralanan Ahmet Cantekin bir süre yerde yatarken sokak köpeğinin yanından ayrılmaması ise dikkat çekti. Olayın ardından zanlı Volkan Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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