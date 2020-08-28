Silahlı saldırı olaylarına karıştığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarına karıştığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarına karıştığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki 4 ayrı "kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla mala zarar verme" olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde, 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA