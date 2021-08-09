SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Adem Y., husumetlisi olan kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Adem Y., husumetlisi olan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olay, durakta park halinde olan bir özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün, Körfez Kirazlıyalı Mahallesi'nde bulunan özel halk otobüsü son durağında meydana geldi. Körfez ve İzmit ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan Adem Y., sefere çıkmak için durakta sıra beklediği sırada iddiaya göre husumetlisi bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Adem Y., kendisine saldıran husumetlisi ile bir süre boğuştu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, kanlar içindeki Adem Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, Adem Y.'yi yaraladıktan sonra kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı anı ise durakta park halinde olan bir otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan kişinin durakta bankta oturduktan sonra Adem Y.'nin üzerine ateş ettiği, kaçtığı görüldü.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Polis ekipleri şüphelenince durdurdu! İstanbul'un yanı başında 68 Afgan göçmen yakalandı
Polis ekipleri şüphelenince durdurdu! İstanbul'un yanı başında 68 Afgan göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdulahat Arvas Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 19:32:08. #1.16#

title