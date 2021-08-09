SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Adem Y., husumetlisi olan kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Adem Y., husumetlisi olan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olay, durakta park halinde olan bir özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün, Körfez Kirazlıyalı Mahallesi'nde bulunan özel halk otobüsü son durağında meydana geldi. Körfez ve İzmit ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan Adem Y., sefere çıkmak için durakta sıra beklediği sırada iddiaya göre husumetlisi bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Adem Y., kendisine saldıran husumetlisi ile bir süre boğuştu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, kanlar içindeki Adem Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, Adem Y.'yi yaraladıktan sonra kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı anı ise durakta park halinde olan bir otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan kişinin durakta bankta oturduktan sonra Adem Y.'nin üzerine ateş ettiği, kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı