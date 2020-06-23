Silahlı saldırı: 2 yaralı
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Silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

23.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:05

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İlçenin Yenibey Mahallesi 111. Sokak'ta yürüyen Cahit T. ve Mehmet A. kimliği henüz belirlenemeyen kişinin pompalı tüfekle silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bazı iş yerleri ve yol kenarında bulunan bir otomobile saçma isabet etti.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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