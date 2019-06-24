Silahlı saldırı: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde yolda yürüyen Zehra A. (16) ve Makbule A'ya (19) bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan iki kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından araçla kaçan ve kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA