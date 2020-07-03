Silahlı saldırı: 2 ölü
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Silahlı saldırı: 2 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

03.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:24

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26), silahlı saldırıya uğradı.

Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı: 2 ölü

Kaynak: AA

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