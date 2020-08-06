Silahlı saldırı: 1 yaralı Olay yerinden detaylar Eskişehir'de bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay yerinden detaylar Eskişehir'de bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Kamil G. (36) henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kamil G, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kamil G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.

Kaynak: AA