Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi aracında silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nde park halindeki 01 DZP 46 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Ali Göktepe, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Bacağından yaralanan ve olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Göktepe, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan yüzü maskeli saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.