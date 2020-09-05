Silahlı saldırı: 1 ölü Osmaniye'de bir berber, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'de bir berber, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8029 sokakta berberlik yapan Ömer Filiz (41), iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Filiz, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili şüpheli M.Y.E'yi kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladı.

Kaynak: AA