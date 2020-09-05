Silahlı saldırı: 1 ölü
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Silahlı saldırı: 1 ölü

Osmaniye'de bir berber, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

05.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:54

Osmaniye'de bir berber, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8029 sokakta berberlik yapan Ömer Filiz (41), iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Filiz, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili şüpheli M.Y.E'yi kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladı.

Silahlı saldırı: 1 ölü

Kaynak: AA

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