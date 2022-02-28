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Silahlı saldırgan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahlı saldırgan yakalandı

Eskişehir'de silahlı yaralama suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de silahlı yaralama suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde dün yaşanan silahlı yaralama olayı üzerine harekete geçti. B.T. isimli şahsı bacağından yaraladığı iddia edilen O.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Haberler

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